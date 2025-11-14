Giovane di Isola del Liri muore dopo una caduta da un B&B a Roma: arrestato un 25enne del Frusinate

Un dramma ha scosso profondamente la comunità di Isola del Liri, un giovane di 27 anni, L. F., è deceduto nella tarda serata di ieri, dopo essere precipitato dal terzo piano di un bed and breakfast situato nel quartiere Monteverde a Roma, in via di San Calepodio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione Roma Gianicolense e del Nucleo Investigativo, il tragico episodio si è verificato intorno alle 23:00. Alcuni residenti della zona hanno udito un violento litigio provenire dall’appartamento, seguito da un tonfo sordo. Subito dopo, sono stati allertati i soccorsi.

Quando i sanitari dell’Ares 118 sono arrivati sul posto, purtroppo non c’era più nulla da fare per il giovane L. F., che è stato trovato senza vita. All’interno dell’appartamento i militari hanno rinvenuto un altro giovane un 25enne, anche lui della provincia di Frosinone.

Le indagini preliminari suggeriscono che la lite tra i due ragazzi, amici e coetanei, sia sfociata in un violento alterco. Secondo l’ipotesi accusatoria, dalle prime informazioni che trapelano sembra che il litigio potrebbe essere culminato in una spinta che ha fatto cadere L. F. dal balcone provocandone la morte, il 25enne è stato ascoltato a lungo dai Carabinieri e successivamente posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Al momento si trova ai domiciliari, in attesa della convalida del fermo.

La salma del 27enne è stata trasferita al cimitero del Verano, dove verrà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Roma. Gli inquirenti stanno ora proseguendo le indagini per chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente, il contesto del litigio e la natura del rapporto tra i due giovani. Per far luce su quanto accaduto, saranno analizzati anche i telefoni cellulari sequestrati dai Carabinieri.

La morte di L. F. ha sconvolto la cittadina di Isola del Liri, dove il giovane era ben conosciuto e apprezzato. La sua morte improvvisa, a soli 27 anni, ha lasciato un vuoto enorme tra amici e familiari, che ora attendono risposte dalla giustizia.

FOTO ARCHIVIO

