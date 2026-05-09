Giovane di 31 anni trovato senza vita: dolore e sgomento

Profondo cordoglio a Capistrello per la scomparsa di M.F., 31 anni, venuto a mancare improvvisa che ha lasciato la comunità nello sconforto più totale.

La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio di oggi, gettando nello sgomento amici, conoscenti e residenti del paese marsicano. Il giovane era molto conosciuto e stimato, e la sua prematura scomparsa ha colpito profondamente l’intera cittadinanza.

Nel corso della serata, numerose persone si sono recate presso l’abitazione di famiglia in via Roma per stringersi attorno ai parenti in un momento di dolore indescrivibile. Un silenzioso pellegrinaggio di amici, vicini e concittadini che hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto ai familiari devastati dalla tragedia.

Sui social, intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i ricordi di chi lo aveva conosciuto, segno di quanto il giovane fosse benvoluto all’interno della comunità.

Foto archivio