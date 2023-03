E’ stato trovato senza vita in casa dalla madre, il dramma si è verificato ad Avezzano questa mattina. Angelo Faenza, 31 anni, aveva vissuto per tanti anni con la famiglia a Capistrello, paese di origine della mamma e dove la stessa aveva gestito per molto tempo una profumeria.Da qualche tempo viveva ad Avezzano insieme alla madre. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Due comunità in lutto, Capistrello e Avezzano.

