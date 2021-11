Un giovane di 29 anni originario di Avezzano è stato trovato senza vita in un appartamento di corso Umberto a Montesilvano dove lavorava come pizzaiolo. Ieri il padre del giovane non riusciva a mettersi in contatto con il figlio è andato a Montesilvano, il giovane è stato trovato morto. Sembra che sul corpo non ci siano segni di violenza o aggressione. Sul posto i sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Foto archivio