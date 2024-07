Giovane di 28 anni trovata senza vita in casa

Una ragazza di 28 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento, è successo questa mattina nel centro di Avezzano.I familiari non riuscendo a mettersi in contatto con la giovane hanno allertato le forze dell’ordine, sul posto si sono recati, la polizia, sanitari del 118 e vigili del fuoco, che quest’ultimi hanno utilizzato una scala per accedere all’interno dell’abitazione.Al momento che scriviamo ancora non si conoscono le cause del decesso.Seguiranno aggiornamenti con maggiori dettagli.

Foto archivio

