Giovane coppia sorana trovata in possesso con quasi 300 grammi di eroina

Nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione dei reati in genere, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Cassino nel pomeriggio di ieri, in A/1 hanno notato nei pressi del casello di Cassino una Nissan Micra, i cui occupanti dopo aver pagato il pedaggio, guardandosi intorno con aria circospetta, tentennavano a ripartire per poi riprendere frettolosamente la marcia, accodandosi ad un altro veicolo nel tentativo di passare inosservati e di eludere un eventuale controllo.

Ai poliziotti non sono però sfuggite queste manovre ed insospettiti dal comportamento dei due, hanno deciso di procedere ad un controllo fermando il veicolo nella piazzola antistante il casello.

Gli occupanti del mezzo, un uomo ed una donna, durante gli accertamenti hanno iniziato a manifestare un certo nervosismo, più esasperato nel momento in cui veniva chiesto loro di seguirli negli uffici di Polizia.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno deciso di sottoporre i due a perquisizione personale ed infatti addosso all’uomo, un 31enne residente a Sora (FR) hanno trovato una capsula usata per contenere sostanze stupefacenti, mentre nelle parti intime della donna, una 30enne residente anch’essa a Sora, è stato rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente risultata poi essere eroina, per un peso di quasi 300 grammi.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e posti a disposizione dell’A.G. competente.

COMUNICATO STAMPA

