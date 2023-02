Giovane ciociaro scomparso a Londra

Sono ore di apprensione per la sorte di Matteo Pennacchia 34enne di Ferentino di cui non si hanno più notizie da quasi un mese. Il giovane era partito per Londra ad inizio anno e dallo scorso 27 gennaio amici e parenti non hanno avuto piu’ contatti con lui. Il ragazzo sarebbe scomparso nella capitale inglese, Matteo si trovava in una zona centrale, tra Richmond e Chelsea e sembra per svolgere lavori di volontariato. Un mese di silenzio rotto negli ultimi giorni da amici, parenti e familiari sui social.

