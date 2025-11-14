Giovane ciociaro precipita da un B&B a Roma: fermato un 25enne del frusinate

Tragedia nella tarda serata di ieri nel quartiere Monteverde, a Roma, dove un giovane di 27 anni, originario della provincia di Frosinone, è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di un appartamento utilizzato come bed and breakfast, in via di San Calepodio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione Gianicolense, della compagnia Roma San Pietro e della VII sezione del Nucleo Investigativo, intorno alle 23 alcuni residenti avrebbero udito un forte litigio provenire dall’alloggio, seguito da un tonfo. Subito sono stati allertati i soccorsi.

All’arrivo dell’Ares 118, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. All’interno dell’appartamento i militari hanno trovato un 25enne, anche lui residente nel Frusinate e già conosciuto dalla vittima.

Le prime verifiche investigative suggeriscono che tra i due possa essere scoppiato un violento alterco, culminato – secondo l’ipotesi accusatoria – nella spinta che avrebbe provocato la caduta dal balcone. Il 25enne è stato ascoltato a lungo e successivamente posto in stato di fermo come indiziato di delitto per omicidio. Attualmente si trova ai domiciliari, in attesa della convalida.

La salma del 27enne è stata trasferita al cimitero del Verano, dove sarà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Roma. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia, il contesto della lite e la natura del rapporto tra i due giovani, anche attraverso l’analisi dei telefoni cellulari sequestrati.

