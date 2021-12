Giovane ciociaro muore in un incidente alla stazione della Metro B della capitale

Questa mattina un giovane 30enne ciociaro e’ morto in seguito ad una caduta sui binari della Metro B alla stazione Circo Massimo, nella tratta compresa tra Castro Pretorio e Basilica San Paolo, erano da poco passate le otto quando e’ accaduta la tragedia, il giovane e’ stato investito dal treno in transito ed e’ deceduto sul colpo. La circolazione ferroviaria e’ stata interrotta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 le forze dell’ordine i tecnici ATAC e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per recuperare il corpo del giovane. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia di Stato e dalla Scientifica.

foto archivio