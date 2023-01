Giovane ciclista travolto e ucciso da un’auto

E’ morto sul colpo il giovane ciclista di 26 anni Christian Seifriedsberger atleta della nazionale austriaca di canottaggio, investito da un’auto ieri pomeriggio a Pontinia. Erano le 15.30 circa quando lungo via Marittima 11, il giovane atleta era insieme ai compagni di squadra e si stavano allenando quando una Lancia y condotta da una ragazza di Amaseno lo ha investito e ucciso. Sul posto oltre i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. I giovani atleti erano in ritiro a Sabaudia per allenarsi sul Lago si Paola.

Foto archivio