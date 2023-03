Giostre e deltaplani: un giorno speciale al Bosco di Paliano

Al Bosco di Paliano è tutto pronto per una giornata di puro divertimento e natura. L’oasi naturale vicino Colleferro, tra Roma e Napoli, in provincia di Frosinone, ha in programma una domenica da non perdere per grandi e bambini, ideale per una giornata in famiglia. Un’occasione unica per chi vuole godersi la bellezza di un bosco centenario, passeggiando tra i suoi sentieri o sorvolandolo su un deltaplano.

Mancano pochi giorni all’appuntamento che segna la riapertura della stagione del Bosco di Paliano. Domenica 2 aprile inizia il divertimento con tante attrazioni: le giostre, con i gonfiabili pronti a far divertire i bambini, un tiro a segno per mettere alla prova i più grandi, e altri giochi per ogni età. Dalle 10 – condizioni meteo permettendo – via libera ai deltaplani, che permetteranno di spiccare il volo agli appassionati del cielo.

Saranno attivi tutti i servizi collegati al Bosco di Paliano: non ci sarà da annoiarsi tra passeggiate a cavallo, pedalate in bicicletta, tiro con l’arco, dimostrazioni didattiche di falconeria (alle 11 e alle 16) e altro. Un punto degustazione consentirà di assaggiare le preparazioni a base dei prodotti della zona. Un esempio del menù? Pasta ricotta e guanciale, verdure, formaggi e dolce.

L’evento del 2 aprile sarà l’inizio delle aperture dei fine settimana dell’oasi naturale. Il Bosco è un luogo ideale per le visite d’istruzione dedicate agli istituti di Roma e provincia, che tanto successo hanno avuto l’anno scorso. Nel querceto centenario, su prenotazione, saranno possibili passeggiate sensoriali, dimostrazioni di falconeria, approfondimenti sul mondo dell’apicoltura, osservazioni astronomiche e attività di orienteering.

Anche gli sposi avranno il loro spazio. Il Bosco di Paliano ha infatti tutte le caratteristiche per chi vuole celebrare matrimoni e unioni civili nel verde, pronunciando il fatidico “sì” all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Il Bosco di Paliano si trova a pochi chilometri da Roma, lungo l’A1 (uscita Colleferro). È facilmente raggiungibile dalla Capitale e dalla provincia di Frosinone. Dotato di ampio parcheggio, permette di immergersi in un ambiente naturale autentico e ricco di biodiversità. Informazioni su: ilboscodipaliano.it

COMUNICATO STAMPA