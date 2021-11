Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il messaggio del Direttore generale della ASL di Frosinone

La giornata di oggi rappresenta un’occasione importante per tutti noi italiani, e in particolare per noi ciociari, per riflettere sul l’importanza dell’unità nazionale e di quello che essa significa per ogni cittadino. I principi di solidarietà, di eguaglianza, di libertà e di democrazia sono certamente alla base dello stare insieme in una sola Patria e nell’identificarci tutti in una sola grande nazione.Ma quella di oggi è anche un’utile occasione per ricordare la grande collaborazione tra la nostra ASL con le Forze Armate per la lotta contro la pandemia, il grande lavoro svolto in sinergia da tutte le istituzioni, e per ribadire che tutti insieme, con determinazione e fierezza, possiamo affrontare le sfide del Covid che purtroppo ancora abbiamo davanti.

COMUNICATO STAMPA

