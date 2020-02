Giorno del Ricordo, 10 febbraio 2020, memoria di una tragedia italiana. Dibattito al Liceo di Ceccano

Secondo le indicazioni della Legge 30 marzo 2004, n.92, il Liceo di Ceccano celebra il Giorno del Ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Si è trattato di una tragedia consumata su due fronti: eliminazione fisica e esodo. Le uccisioni e il fenomeno dell’esodo, determinato questo sia dal terrore psicologico delle foibe sia dalle deportazioni e dalla perdita della cittadinanza e della propria cultura, hanno riguardato indistintamente militari e civili. La celebrazione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio 2020, recuperando una parte della storia del popolo italiano, può essere l’occasione per conoscere e per capire. Tutti gli insegnanti vorranno dedicare, nella libertà d’insegnamento, i momenti di riflessione che riterranno opportuni. In maniera particolare, la celebrazione ci sarà in aula magna lunedì 10 febbraio 2020 nella I e nella II ora, con la visione di filmati e con un dibattito tra insegnanti ed allievi.Alle ore 12, un minuto di silenzio ricorderà tutte le vittime.

COMUNICATO STAMPA