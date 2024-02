Giorni lieti… Tantissimi auguri Angela per i tuoi 100 anni

Romano Angela nata a Isola del Liri il 15 02 1924 vedova di Luigi Pallagrosi detto Giotto mamma di 9 figli ,Anna Giuseppina Antonietta Carlo Luciana Gianni gli altri tre sono morti in tenera età. Grande donna da giovane la chiamavano la canterina, oltre ad accudire la famiglia ha lavorato in campagna e lavorato come donna delle pulizie. La festeggiata ad oggi ha 13 nipoti e ben 16 pronipoti. Dopo la morte del marito ha scelto di andare a vivere con il figlio Gianni che vive a Pescosolido dove oggi (15 di febbraio) insieme a famigliari e amici i sindaci di Castelliri e Pescosolido verrà. omaggiata con una festa in suo onore per il traguardo raggiunto dei 100 anni.

La redazione di Liritv si unisce agli auguri.

