Giorni lieti… Tanti auguri Enrica per i tuoi primi cento anni

Enrica D’Orazio, da tutti conosciuta come Righetta, festeggia oggi i suoi primi cento anni. Nata nel quartiere Borgonuovo di Isola Liri Superiore il 21 ottobre 1924, ultima di sei figli, a 16 anni iniziò a lavorare come operaia alla Cisa. Dopo tre anni passò alle Cartiere Meridionali dove, insieme a tante altre donne, “sceglieva” la carta.Coniugata con Antonio Saccucci, ha sempre vissuto in via Forli, alle Quattrostrade di Isola Liri. Con immensa gioia le fanno gli auguri i figli: Vinicio, Mirella e Roberto, il genero, le nuore e i nipoti tutti.Domenica prossima 27 ottobre, alle ore 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata “Righetta” verrà festeggiata con una messa di ringraziamento al Signore. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.

