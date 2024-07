Giorni lieti… Tanti Auguri Antonio

Auguri ad AntonioTrombetta per i tuoi 13 anni e in bocca al lupo per domenica 14 per la partecipazione alla 36esima edizione della ciociarissima a Sora come esordiente 1° anno con la Velosport di Ferentino e Ciclisti Sorani da parte di mamma e papà.

La redazione di Liritv si unisce agli auguri.