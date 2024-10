Giorni lieti… Tanti auguri Adriano

Caro amico mio hai percorso metà strada,metà strada ancora da percorrere abbiamo passato insieme tanto momenti belli tante risate tu eri lì come io ci sarò per te nei prossimi 50 anni.Grazie Adriano Ferrante per essere così un buon amico, ti auguro il meglio x il tuo giorno fantastico e ti auguro sempre il meglio, buon compleanno dal tuo presidente Luca, Alessia, Gabriele e Benedetto.

LA REDAZIONE DI LIRITV SI UNISCE AGLI AUGURI.

Correlati