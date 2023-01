Giorni lieti… Salvo e Simona buon anniversario

Buon anniversario amore mio grazie per la donna compagna amica fidanzata complice che sei mi sei stata sempre vicina soprattutto nei momenti difficili per me. Sai quanto ti amo? bene allora siediti in riva al mare e inizia a contare le onde del mare. Grazie di esistere grazie di starmi a fianco ogni giorno ti amo.

La redazione di Liritv si unisce agli auguri .

Correlati