Giorni lieti… Auguri Piero

Oggi è il compleanno di un caro amico di Arpino, Piero Iafrate, un grande uomo, che da anni ormai vive in Toscana, ma appena può torna sempre nella sua amata Ciociaria. L’editore Augusto D’Ambrogio e la redazione di Liritv gli augurano tanti auguri. Per chi non lo conoscesse, vi raccontiamo chi è Piero Iafrate.

“Piero Iafrate è un manager aziendale con un’esperienza ventennale, maturata al servizio di primarie aziende dell’ indotto Fiat, Iveco, Trw, Pirelli, P&G e Piaggio Spa. E’ laureato in Economia e Commercio, e con lode in Scienze Giuridiche. La sue competenze manageriali riguardano la direzione generale, le risorse umane, acquisti, mktg e affari legali.

Una vita professionale stimolata ogni giorno da nuovi studi, ricerca di nuove ispirazioni e intuizioni.

Ideatore del progetto SOS Fare impresa e Nuove professioni ha implementato piani d’impresa unici nel loro genere creando impresa anche nel Sociale tra diversamente abili e soggetti svantaggiati. Per la sua capacità di conciliare vision strategica e capacità di analisi, raggiungendo nella maggioranza dei casi gli obiettivi pianificati, è stato definito uno tra i maggiori esperti del settore.

Collabora con Università (Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, Città Studi Biella, Università di Pisa, Istituto Universitario Armando Curcio), Enti pubblici e privati. Docente in Master e corsi di alta formazione, è accreditato presso il Ministero della Giustizia e Ministero dei Trasporti.

Dal 2009 è responsabile delle relazioni industriali Italia – Bas Congo.

Dal 2011 è Responsabile scientifico del comitato per la mediazione civile dell’Istituto Nazionale Tributaristi

Dal 2013 è Direttore della RSA Dr. A. Giampieri di Ponsacco (PI)

Dal 2015 è membro di Commissione regionale per diverse abilitazioni professionali

Dal 2016 è Presidente dell’Osservatorio Ciceroniano sulla Mediazione Civile

Dal 2017 è Coordinatore didattico dello IAC – Istituto Armando Curcio

I suoi principali Clienti sono: aziende metalmeccaniche, di servizi, vendita e commercio, aziende socio sanitarie, consorzi di public utility, cartiere, aziende operanti nel settore della moda, dell’arredamento e dello spettacolo.

E’ autore di diverse pubblicazioni in materia economico – giuridica e sociale.

Ha conseguito un livello di specializzazione in PNL (programmazione neuro linguistica). Ha maturato una lunga esperienza come formatore e trainer lavorando con importanti strutture a livello nazionale e con professionisti del mondo della politica e dello spettacolo.

Abilitazioni Professionali e Incarichi istituzionali:

Iscritto all’Albo dei Formatori del Ministero della Giustizia per i Corsi abilitanti alla professione di Mediatore Civile e Commerciale – DM 180/2010.

Iscritto all’Albo dei Mediatori Civili del Ministero della Giustizia

Già Consigliere Comunale, membro della Commissione Personale, Bilancio, Aziende partecipate del Comune di Pontedera

Presidente dell’ Associazione Culturale “Toscana & Ciociaria nel cuore”

Presidente dell’Osservatorio Ciceroniano sulla Mediazione Civile

Presidente della Commissione Progetti del Rotary e-club Distretto 2071

Iscritto all’ANS (Associazione Nazionale Sociologi)

Iscritto all’AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale)

Iscritto all’Albo dei Docenti Formez Spa

Socio del Club del Marketing e della Comunicazione

Riconoscimenti:

Nel 2011 viene insignito dal Comune di Chiesina Uzzanese del Premio alla sensibilità per l’infanzia, questo per aver pubblicato il libro “Il Silenzio nascosto” – Combattiamo la pedofilia.

Nel 2012 riceve il 1° Premio alla comunicazione d’impresa dall’Università di Pisa e dal Comune di Ponsacco.

Nel 2013 viene insignito di un attestazione di Merito per le pubblicazioni in materia sociale dal Comune di Volterra

Nel 2014 viene insignito da parte dell’Arma dei Carabinieri di Camp Darby del “Certificate of Appreciation” per l’attività di formazione svolta

Nel 2015 riceve il “Premio Gronchi” dalla Città di Pontedera e Ass. Nazionale Carabinieri, per il lavoro svolto alla crescita economica della Valdera

Nel 2016 riceve il Premio “COMMUNITY AWARD 2016”, premio alla Comunicazione e Formazione, conferito dall’Università di Cassino e dalla XV Comunità Montana Valle del Liri

Nel 2016 riceve il Premio Gronchi Città di Pontedera e Ass. Nazionale Carabinieri, per la Didattica e Formazione

Nel 2016 riceve la menzione per l’Alta Formazione in materia di Mediazione Civile da parte della Città di Arpino (FR)

Nel 2016 riceve un riconoscimento dal Comune di Ponsacco e Galleria Brogi, per le pubblicazioni in materia sociale.”