Giorni lieti… Auguri per la laurea alla neo dottoressa Emanuela Gerardi

Felicitazione alla dottoressa Emanuela Gerardi di Isola del Liri che oggi si è brillantemente laureata in biotecnologia presso l’Università degli studi de L’Aquila – Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e Biotecnologiche. Ha discusso la tesi di laurea: ” Verso la generazione di organoidi vascolarizzati”, relatore: Prof.ssa Simona delle Monache. Voto 110 e lode.

Ecco la dedica della sua famiglia: “A Te per la tua “Laurea” congratulazioni e auguri affinché questa meta sia solo l’inizio di una vita piena di realizzazioni e soddisfazioni come questa. Papà, Mamma e Gabriele”. Alla dottoressa Emanuela Gerardi le felicitazioni anche dalla redazione del nostro sito.

Correlati