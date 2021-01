Giorni lieti… Auguri Matteo

Dieci anni sono un traguardo importante, ma è solo il primo traguardo che hai passato nella vita: oggi siamo qui a festeggiare questo importantissimo compleanno, ma ci saremo sempre, sia per i tuoi futuri compleanni e sia per i tuoi futuri traguardi. Tantissimi auguri Matteo per questo decimo anno di vita, da mamma e tuo fratello Emanuele, ti vogliamo tanto bene.

La redazione di Liritv si unisce agli auguri.

