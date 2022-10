Giorni Lieti… Auguri Ginevra

PICCOLO AMORE! Ricordo benissimo quando ti ho tenuta per la prima volta tra le mie braccia, eri così tenera e indifesa, eri una piccola cucciola da amare e proteggere….Oggi sei una piccola e bellissima principessa…Ti auguriamo di essere felice ogni giorno della tua vita, mentre cresci e diventi sempre più grande, ricorda che il nostro amore per te non invecchierà mai….Avere una figlia è davvero un dono di Dio ed è come vedere ogni giorno mille arcobaleni e avere mille motivi per sorridere….Possa tu avere un futuro pieno di sogni piccolo amore! BUON COMPLEANNO PRINCIPESSA PER I TUOI 3 ANNI ❤️ mamma e papa’

La redazione di Liritv si unisce agli auguri alla piccola Ginevra