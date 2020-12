Giorni lieti… Auguri Franco

Il mitico e inossidabile Franco Vano festeggia oggi il 60esimo compleanno. Un oceano auguri dalla moglie Bruna, dal figlio Luca e da tutti i familiari. Un traguardo che l’ex calciatore di Arpino, Sora, Isola Liri, Fondi, Latina e tante altre squadre raggiunge in forma smagliante. Il periodo, purtroppo, non è quello delle grandi feste, ma a Franco giungano comunque gli auguri più affettuosi e sinceri dagli amici che a lui idealmente si stringono in un unico, grande abbraccio per celebrare l’avvenimento. Buon compleanno anche dalla nostra redazione.

