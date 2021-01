Giorni lieti… Auguri Elisa

Non è così che doveva andare oggi, avremmo dovuto festeggiare il tuo diciottesimo conpleanno nel modo in cui lo hai sempre sognato da bambina, ma ti promettiamo che si farà appena tutto questo sarà finito. Per oggi devi accontentarti della nostra presenza. Ti auguriamo di vivere ogni giorno come il più bello dellla tua vita. Mamma Giulia, papà Piergiorgio e tuo fratello Simone.

La redazione di Liritv si unisce agli auguri di buon compleanno

