Giorni Lieti… Auguri di buon compleanno Armando

Caro Armando, oggi per te e’ un giorno speciale, raggiungi i tuoi primi 60 anni. Un compleanno importante e speciale per una persona speciale. Per te la vita non e’ stata facile, ma la tua tenacia e la voglia di viverla al meglio hanno fatto di te un uomo importante agli occhi dei tuoi figli e della tua famiglia, che sono la tua vita. Caro amico mio, ti auguro ogni bene perche lo meriti e soprattutto perche’ sei una persona perbene. Auguri Armando di un buon compleanno che il Signore ti protegga.

Augusto

La redazione di Liritv si unisce agli auguri di buon compleanno al caro amico Armando

