Giorni Lieti…Auguri di buon compleanno Antonio D’Ambrogio da papa’

Stai realizzando piano piano i tuoi sogni con tantissimi sacrifici, sei il mio orgoglio per quello che stai facendo. Ti auguro con tutto il cuore che tu possa mantenere sempre il tuo splendido sorriso e che la vita ti sorrida sempre, non ti nascondo che spesso sono in pensiero per te, ma devi capirmi tu sei la mia vita, so bene che spesso sono pesante per le mie innumerevoli telefonate, ma il mio e’ solo amore per un figlio. Auguri di buon compleanno Antonio.

PAPA’

La redazione di Liritv si unisce agli auguri di buon compleanno ad Antonio