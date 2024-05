Giorni lieti… Auguri Clara

Cara Mamma,

il mio cuore è traboccante di emozioni gratitudine e amore, è difficile trovare parole per esprimere l’essenza di ciò che rappresenti per me.Ricordo la forza con cui hai affrontato le avversità, mostrandomi che la vera bellezza risiede nella capacità di affrontale con umiltà ed amore incondizionato.La tua saggezza ha plasmato i miei giorni, e il tuo amore ha infuso coraggio nelle mie vene.Mi hai insegnato l’arte dell’amore vero, quello che non chiede, ma solo dona; quello che non pretende, ma accoglie; quello che non giudica, ma comprende. Sei un vulcano di energia, che trasmetti incondizionatamente a tutti.I tuoi sacrifici silenziosi, le tue rinunce nascoste dietro un sorriso dolce, la tua dedizione incondizionata , nulla di tutto ciò passa inosservato, mamma. E se non te l’ho detto abbastanza, permettimi di urlarlo ora al mondo intero: Grazie. Grazie per essere la mia eroina senza mantello, la mia guida invisibile, la mia costante, la mia eterna casa.Con il tempo, ho imparato che l’amore non conosce distanza e che, non importa dove la vita mi porti, tu sarai sempre con me, nel mio cuore, nei miei pensieri, e nelle mie azioni.Ti amo, mamma, con un amore immenso, incondizionato, e eterno – proprio come quello che hai sempre riversato su di me.

Con tutto l’amore che il mio cuore può contenere Sonia.