Giornate FAI di Primavera 2026: a Isola del Liri un viaggio tra storia, cultura e paesaggi nascosti

FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera promosse dal, il più importante evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano che ogni anno coinvolge centinaia di città italiane aprendo al pubblico luoghi spesso inaccessibili.

La Delegazione FAI di Frosinone propone per l’edizione 2026 un articolato percorso di visite che abbraccia luoghi simbolo della storia industriale, religiosa, culturale e naturalistica del territorio con mostre che ripercorrono la storia della nostra città.

Massimiliano Quadrini “Un percorso che racconta l’anima produttiva legata alle cartiere e alle concerie, il patrimonio religioso diffuso e la ricchezza ambientale del sistema fluviale che ha segnato nei secoli lo sviluppo urbano”, dichiara il sindaco

Le visite si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, con il coinvolgimento dei volontari FAI e degli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati che accompagneranno i visitatori in un racconto appassionato dei luoghi. “Le Giornate FAI rappresentano non soltanto un evento culturale – conclude il primo cittadino -, ma un momento di partecipazione collettiva che rafforza il legame tra cittadini e territorio, promuovendo una cultura della tutela e della valorizzazione come responsabilità condivisa”.

Tra i siti aperti al pubblico figurano:

• l’Ex Conceria Nicolamasi – Ciccodicola, testimonianza significativa della tradizione manifatturiera locale;

• la Galleria Eustachio Pisani e Terrazza sulla Cascata, affaccio privilegiato sul paesaggio fluviale;

• la Chiesa di San Giuseppe;

• il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini”;

• la Chiesa di Sant’Antonio;

• il Parco Fluviale “Giustiniano Nicolucci”;

• la Biblioteca Comunale “Modesto Galante”;

• la Villa Nota Pisani già Lefebvre (visitabile esclusivamente in orario mattutino);

• l’Ex Cartiera Lefebvre e Chiesa di Santa Maria delle Forme;

• l’Ex Cartiera Boimond;

• la Chiesa di San Sebastiano;

• la Torre Marica.