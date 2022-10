Giornate FAI di Autunno, Sora 15/16 Ottobre 2022

La città e la campagna: Mercatino di prodotti locali

Degustazioni – Approcci sensoriali – Seminari Territorio e Turismo – Intrattenimento musicale

Piazza Mayer Ross – Sabato 15 e Domenica 16 ottobre 2022 orario 09,30 – 18,00

Due giorni per scoprire non solo la città ma anche storie e prodotti di eccellenza

della Ciociaria.

In occasione delle giornate FAI a SORA, in piazza Mayer Ross agricoltori locali

faranno degustare e riscoprire grani antichi, oli, vini, dolci, formaggi, confetture,

conserve, ortaggi, prodotti buoni di questa terra generosa.

Nello spazio espositivo della piazza, nel corso degli appuntamenti programmati,

esperti guideranno il pubblico a partecipare a veri e propri percorsi sensoriali sui

prodotti, in particolare sull’olio EVO, sul vino, sulla pasta, sulla birra, sui legumi e

sulla ciambella sorana.

Nella giornata di domenica in Piazza Mayer Ross intrattenimento musicale con la

Whistle Jazz Band.

Sabato 15 ottobre ore 16.30

Seminario

Tema Approcci sensoriali al cibo

Domenica 16 ottobre ore 11.30

Focus

Intervento del Sindaco e delle Autorità

Tema TURISMO RURALE ed ECONOMIA SOLIDALE.

Seminario

Tema Approcci sensoriali al cibo

Domenica 16 ottobre ore 16.30

Seminario

Tema I VINI AUTOCTONI E IL CABERNET DI ATINA DOC. Approccio sensoriale alla

degustazione.

