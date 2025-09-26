Giornate del Patrimonio: TRES TABERNAE SVELA NUOVE SCOPERTE

Cisterna di Latina – Domenica 28 settembre 2025, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e nell’ambito delle celebrazioni dedicate all’Appia Patrimonio Unesco, si terrà un’apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Tres Tabernae, sito simbolico sulla via Appia, al km 58.100.

L’iniziativa, intitolata “TRES TABERNAE. Sulla strada di Paolo di Tarso, un crocevia del Mediterraneo”, offre ai visitatori la possibilità di accedere gratuitamente, senza prenotazione, all’area archeologica e al cantiere di scavo. Le visite guidate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Frosinone e Latina si svolgeranno ogni ora dalle 9:00 alle 13:00.

Sarà possibile osservare lo stato di avanzamento degli scavi, che hanno portato alla luce fasi precedenti alla costruzione della chiesa, databile alla fine del V secolo, che si sovrappose a una struttura preesistente. Durante le indagini sono emersi frammenti di colonne e reperti di un insediamento in età tarda, rivelando come il sito abbia continuato a vivere attraverso un utilizzo stratificato degli impianti urbanistici esistenti.

L’evento è promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Frosinone e Latina, in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina, la Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno, il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus e l’UNESCO.

Per informazioni: telefono 0773 473610.

Correlati