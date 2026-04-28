Giornata storica per il partito Evoluzione e Libertà, che ha ufficialmente inaugurato la propria sede nazionale a Formello, in Via degli Olmetti 14

A testimonianza dell’alto profilo istituzionale e dell’esperienza amministrativa maturata sul campo, i vertici del partito hanno conferito a Quadrini il prestigioso incarico di Vice Segretario Nazionale Vicario, rendendolo a tutti gli effetti il numero due del movimento a livello nazionale.La scelta strategica operata dal Presidente Mirko Greco e dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile assume un peso politico di assoluto rilievo. Affidando il ruolo di numero due a una figura dal fortissimo peso elettorale, i vertici puntano a una crescita strutturata su basi solide. A Quadrini è stato infatti affidato il compito cruciale di strutturare e radicare capillarmente il partito su scala nazionale, proiettando la macchina organizzativa verso le grandi sfide elettorali future: a cominciare dalle prossime elezioni amministrative per il Comune di Roma, passando per le Elezioni Politiche del 2027, fino al traguardo delle Elezioni Regionali del 2028. Il partito ha già chiarito che in ognuno di questi importanti appuntamenti elettorali si presenterà saldamente all’interno della coalizione di centrodestra.L’Ingegnere Gianluca Quadrini porta in dote ad Evoluzione e Libertà un’esperienza ultraventennale vissuta ai vertici delle istituzioni, caratterizzata da record di preferenze che lo hanno sempre consacrato leader territoriale. Tra i suoi più importanti e recenti traguardi ricordiamo:Primo nella lista di Forza Italia in provincia di Frosinone alle Elezioni Regionali del 2023.Primo nella lista di Noi con l’Italia nel 2018, occasione nella quale è stato candidato anche alla Camera dei Deputati.Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, ruolo di massimo equilibrio istituzionale nell’ente di Palazzo Iacobucci.Presidente della XV Comunità Montana “Valle del Liri”, guidata promuovendo lo sviluppo dell’intera area.Assessore del Comune di Arpino e autorevole dirigente di Anci Lazio.

Un movimento contro l’astensionismo e per la partecipazione

L’ingresso di Quadrini si sposa perfettamente con la filosofia fondante di Evoluzione e Libertà. Il movimento guidato da Greco e Basile non si propone solo come una sigla elettorale, ma come un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini disillusi dalla politica tradizionale. Ponendo al centro l’ascolto attivo e l’adozione di un linguaggio semplice e trasparente, l’obiettivo dichiarato è quello di aggredire la preoccupante percentuale di astensionismo, riavvicinando le persone alle istituzioni e rimettendo il potere decisionale nelle mani della base popolare.

Il ringraziamento del Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini

L’Ing. Quadrini ha espresso grande entusiasmo per la nomina proprio a margine del taglio del nastro della nuova casa nazionale del partito: “È con profondo orgoglio e forte senso di responsabilità che formalizzo oggi la mia adesione ad Evoluzione e Libertà, in un giorno così importante come quello dell’inaugurazione della nostra sede nazionale qui a Formello. Desidero rivolgere i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti al Presidente Mirko Greco e al Segretario Nazionale Giuseppe Basile per la straordinaria fiducia che hanno riposto nella mia persona, affidandomi l’incarico di Vice Segretario Nazionale Vicario.”

“Mi rimetto in gioco ripartendo da un gruppo che crede veramente in me e che ha deciso di scommettere sulle mie capacità organizzative e soprattutto relazionali, doti che ho sempre dimostrato nel fare squadra e che finora erano state poco valorizzate, nonostante una lunghissima militanza. Porterò tanto valore aggiunto anche al mio paese ed alla mia provincia, nella quale ancora oggi, ininterrottamente dal lontano 2009, svolgo attivamente il ruolo di amministratore presso l’Amministrazione Provinciale.”

“Sono pronto a mettermi subito al lavoro per strutturare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che ci porteranno a competere per il Campidoglio a Roma, per le Elezioni Politiche del 2027 e per le Elezioni Regionali del 2028. In tutte queste sfide la nostra linea è tracciata: andremo a misurarci sempre nella coalizione di centrodestra. La nostra è una formazione saldamente ancorata nell’alveo dei valori moderati di libertà, di democrazia e di chiara estrazione cristiana.”

“A dimostrazione di quanto crediamo nella vicinanza fisica ai cittadini e nell’ascolto continuo, annuncio ufficialmente che a giugno si aprirà una nuova sede del partito a Sora. Un fatto dall’alto valore simbolico e operativo, dato che sarà l’unica sede di partito ufficiale ad essere aperta e attiva nella città volsca. Sarà un presidio in cui io stesso riceverò personalmente i simpatizzanti e nel quale metteremo a disposizione del pubblico un vero e proprio ufficio d’ascolto per le esigenze più disparate della cittadinanza.”

“Il lavoro non si ferma qui: insieme al Presidente Greco e al Segretario Basile siamo già freneticamente all’opera in tutta Italia per aprire nuove sedi. Abbiamo quasi completato la copertura della penisola, mancano ancora soltanto 3 regioni. Il nostro respiro, inoltre, è già internazionale, grazie alle 5 sedi estere operative a Dubai, Londra, Montecarlo, Zurigo e in Irlanda. Metterò subito a disposizione del partito l’esperienza e la forza dei consensi consolidati negli anni per costruire una proposta politica solida, concreta e vincente.”

Una spinta decisiva per il radicamento sul territorio

L’inaugurazione della sede di Formello e l’ingresso di una figura centrale per la Ciociaria e per l’intero Lazio come Gianluca Quadrini sanciscono la forte accelerazione impressa dal Presidente Mirko Greco e dal Segretario Giuseppe Basile al progetto politico. Con la nuova sede nazionale operativa e un organigramma forte e strutturato, il partito si proietta con decisione e stabilità verso i prossimi impegni elettorali.