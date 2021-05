Giornata per l’Ambiente’ – un successo di Gioventù Nazionale Arce

Un’intera giornata dedicata alla riqualificazione e alla pulizia di Piazza ‘Umberto I’ nel pieno centro di Arce, questa la nobile iniziativa ideata da Gioventù Nazionale Arce che ha cercato di sensibilizzare i cittadini arcesi sul rispetto e sulla salvaguardia dei luoghi che quotidianamente vivono. Tanti i partecipanti, una piazza piena di giovani e che nonostante il dovuto rispetto delle norme anti – Covid, ha visto la cittadinanza adoperarsi per tematiche degne di nota. Queste le parole del Presidente Armando Conte e del vice presidente Bernardo Caparrelli: “Ringraziamo tutti i giovani del nostro gruppo e tutti coloro che hanno voluto spendere almeno un minuto per provare a migliorare la nostra amata Arce. Vivendo costantemente questa area del nostro comune ci è sembrato logico lanciare la prima giornata di sensibilizzazione nella nostra cara Piazza. Il nostro intento e quello dell’intero gruppo è di migliorare i luoghi che viviamo nella quotidianità. Vivere in ambienti sani, puliti e verdi è una prerogativa irrinunciabile e speriamo che con questi gesti, seppur piccoli, ma comunque pieni di significato, si riesca a cambiare gli animi dell’intera collettività. Seguiranno altre iniziative sulla tematica ambientale al quale saremo lieti che partecipasse ancora una volta l’intera cittadinanza”.

COMUNICATO STAMPA

