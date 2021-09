Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle marocchinate, il Senatore Rufa presenta la proposta di legge

Appuntamento a Veroli (FR) il 13 settembre per illustrarne i contenuti.

Ciotti (ANVM) “Iniziativa stimolata dalla nostra associazione.”

Il Senatore Gianfranco Rufa della Lega ha presentato la proposta di legge per istituire,

il 18 maggio di ogni anno, la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle

marocchinate.

Il testo della proposta di Legge sarà reso noto in un’assemblea pubblica che si

svolgerà a Veroli (FR) il 13 settembre. Il Senatore della Lega, nel rispetto dell’evento

e del ricordo, invita a partecipare tutte le forze politiche, soprattutto quelle del

territorio.

La presentazione della proposta di legge è accolta molto favorevolmente

dall’Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate.

“Siamo felici che questa proposta di legge nazionale sia stata presentata – dichiara

Emiliano Ciotti, presidente nazionale dell’ANVM – ringraziamo il Senatore Rufa per

la sensibilità dimostrata nell’elaborare il testo che sarà discusso nelle aule parlamentari.

Il nostro sodalizio ha sostenuto fin da subito questa iniziativa – prosegue Ciotti –

auspichiamo che su questa proposta di legge converga l’approvazione di Senatori e

Deputati e che, finalmente, le vittime delle marocchinate siano degnamente ricordate

il 18 maggio di ogni anno.”

Comunicato stampa ANVM, Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate

