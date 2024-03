Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, Sora aderisce alla campagna

Domani, venerdì15 marzo, nella Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, piazze e monumenti d’Italia si illuminano di lilla. Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e Never Give Up onlus aderiscono, infatti, alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro questo tipo di disturbi, rinnovando la partnership che ha già portato all’illuminazione di piazze e monumenti in occasione delle Giornata nazionali e mondiali del 15 marzo e del 2 giugno, dal 2020.

Anche il Comune di Sora sposa l’importante iniziativa e domani sera illuminerà di lilla la balconata del Palazzo Municipale.

“La Giornata del Fiocchetto lilla è un momento importante per accendere i riflettori sui disturbi del comportamento alimentare. La luce lilla che accenderemo vuole sensibilizzare la cittadinanza sul tema” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni in Italia. Se intercettati e trattati in tempo, i disturbi dell’alimentazione possono essere curati, ma, purtroppo, solo il 10% di chi soffre chiede aiuto e lo fa dopo i primi tre anni dall’inizio della patologia. Proprio per questo è fondamentale fare luce su questi disturbi, rompere il silenzio e sensibilizzare sull’importanza di rivolgersi tempestivamente agli specialisti per ottenere adeguato supporto.

