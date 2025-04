Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, tutto pronto per “Io non TI mollo”

Tutto pronto per la celebrazione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che ricorre oggi 2 aprile. Il Comune di Sora, in collaborazione con l’Associazione “Io non mollo”, ha organizzato l’evento “Io non TI mollo”, che si terrà venerdì 4 aprile 2025, presso il Campo Sportivo G. Panico.

L’iniziativa, promossa su richiesta del Consigliere Comunale delegato alla disabilità Salvatore Lombardi, intende racchiudere la celebrazione di tre importanti ricorrenze:

2 aprile: Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

4 aprile: Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale

6 aprile: Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace Obiettivi del progetto:

“Ringrazio Francesco Perna e l’associazione “Io non mollo” per avere organizzato un’iniziativa lodevole con la quale promuoviamo, con grande entusiasmo, l’inclusione dei ragazzi con disabilità nello sport, sia a livello agonistico che amatoriale – dichiara il Consigliere Salvatore Lombardi – Con l’evento “Io non TI mollo” vogliamo dare un forte segnale: tutti possono fare sport con grande soddisfazione sia in maniera individuale che in squadra. Abbiamo invitato oltre 300 alunni delle scuole secondarie di primo grado della città di Sora che avranno un’opportunità preziosa: scoprire insieme a noi il valore dell’inclusione e degli sport paralimpici. Un ringraziamento alla Consigliera delegata allo Sport Naike Maltese ed alla Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito per l’indispensabile collaborazione, ciascuna per il settore di competenza, all’organizzazione della manifestazione. Vi aspettiamo al Campo Panico per vivere insieme un bellissimo momento di festa e di condivisione”.

Ricchissimo il programma di “Io non TI mollo” che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e che vedrà lo svolgersi delle diverse dimostrazioni di:

Dimostrazione Tor Ball – ASD Ciociaria non vedenti – ASD Omero Bragamo (Campioni d’Italia)

Dimostrazione ballo Agendi

Dimostrazione Baskin

Dimostrazione Calcio integrato – Smile Amici di Ilaria

Dimostrazione Rugby integrato – Sora Rugby Club

Dimostrazione Tiro con l’arco – Maurizio Mancini

Dimostrazione Handbike con Francesco Perna “Crispino” – Fabrizio Bove