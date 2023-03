Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sull’Autismo, la Asl organizza evento ludico-ricreativo ai bambini con autismo ed alle loro famiglie

L’Ambulatorio Autismo della ASL di Frosinone, in collaborazione con la AICS provinciale e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Frosinone, il 2 aprile 2023 in occasione della Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sull’Autismo, hanno organizzato presso il Campo Coni di Via Grappelli in Frosinone un evento ludico-ricreativo rivolto ai bambini con autismo ed alle loro famiglie, al quale tutti sono invitati.

In questa occasione le famiglie potranno incontrare le associazioni, prenderne contatti e conoscere le iniziative presenti nel territorio.

L’evento, fortemente sostenuto dal direttore Generale della ASL di Frosinone dott. Angelo Aliquò, promosso dal direttore del Dipartimento DSMPD dott. Filippo Morabito, dal responsabile TSMREE del Distretto A e B dott. Giuseppe Nucera e da tutta l’equipe dell’Ambulatorio Autismo di Ceccano, si inserisce nel novero delle attività che da diversi anni sono realizzate al fine di favorire la promozione e l’integrazione degli interventi socio-sanitari, associazionistici e del Terzo Settore.

A partire dalle ore 15,00 del 2 aprile2023 presso il Campo Coni di Frosinone, dopo i saluti istituzionali, i ragazzi, le famiglie e gli operatori socio/sanitari saranno i protagonisti di laboratori creativi ed in particolare di una staffetta a partecipazione mista, che rappresenti la collaborazione e la condivisione degli obiettivi tra tutti gli attori del sistema.

L’AICS con il suo Presidente Filippo Tiberia ed il vicepresidente Attilio Pirandello cureranno l’organizzazione e per l’occasione premieranno i piccoli partecipanti.

COMUNICATO STAMPA