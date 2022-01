Giornata mondiale delle zone umide riserva naturale “Lago di Canterno”

Come riportato nel sito della Regione Lazio, Parchi Lazio.it Il 2 febbraio si celebra la “Giornata mondiale delle zone umide” (World Wetlands Day), istituita nel 1997 per ricordare l’anniversario della “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale”, firmata a Ramsar (Iran) nel 1971. La Convenzione che compie quest’anno 50 anni, tutela le zone umide più importanti del mondo, in quanto caratterizzate da ecosistemi con alto grado di biodiversità e con habitat di particolare importanza per gli uccelli acquatici.”

LEGAMBIENTE FIUGGI e FARE VERDE FIUGGI …….

Nello stesso anno, 1997, veniva istituita la “ Riserva Naturale di Canterno “, ed anche se ufficialmente non inserita nella convenzione di Ramsar, rimane un luogo con elevate caratteristiche ambientali, non avendo nulla da invidiare alle altre zone umide riconosciute, sia per biodiversità, che per gli habitat di particolare importanza per gli uccelli acquatici. Pertanto, è d’obbligo, Festeggiarla.

A tal proposito, le associazioni ambientaliste del territorio, “ Legambiente e Fare Verde “, hanno organizzato per sabato 5 febbraio 2022 la giornata dedicata alle Zone Umide, nella quale, oltre rendere omaggio a questo piccolo angolo di paradiso, verranno svolte attività di informazione ed educazione ambientale con l’ausilio di vari docenti del settore.

Sarà anche l’occasione nella quale, le Associazioni Ambientaliste “ Legambiente e Fare Verde “ sigleranno ufficialmente il protocollo di collaborazione per portare avanti e perfezionare il progetto finalizzato a far sì che questa area possa essere inserita, anch’essa, tra i siti della Convenzione di Ramsar.

La strada e le difficoltà sono enormi, ma, con la buona volontà, sarà una strada tutta in divenire.

La giornata avrà inizio a partire dalle ore 9,00 e terminerà alle ore 12,30.

La stessa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti ed in particolar modo, di quelle anticontagio da Covid 19.

A questa giornata così particolare, non poteva mancare la Benedizione dall’Alto, difatti, sarà presente il carissimo e stimato don Alberto Ponzi (parroco di Fiuggi), il quale, oltre a ricordare qualche passo tratto dall’Enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco, benedirà questo meraviglioso luogo e tutti i partecipanti alla giornata.

Le magnificenze della Natura sono più vicine a noi di quanto si possa immaginare.

Vi aspettiamo !!!

COMUNICATO STAMPA