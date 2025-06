Giornata mondiale dell’ambiente: i volontari di Acea Ato 5 puliscono le sponde del fiume Cosa Frosinone

Si è svolto nei giorni scorsi, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, un evento di pulizia straordinaria delle sponde del Fiume Cosa, organizzato da Acea Ato 5 in collaborazione con il Comune di Frosinone, l’Ordine degli Ingegneri di Frosinone, la Provincia di Frosinone, il FAI, il Coordinamento “Schioppo Bene Comune”, Legambiente sezione Frosinone, l’Istituto Artistico Bragaglia di Frosinone e l’azienda Ometec. L’evento si inserisce nell’iniziativa “Volontariato d’Impresa” lanciata dal Gruppo Acea per la Giornata mondiale dell’ambiente, che ricorre oggi, che coinvolge le persone delle società del Gruppo le quali, durante l’orario di lavoro, vorranno in modo volontario partecipare ad una raccolta di plastiche e di rifiuti in zone del proprio territorio identificate insieme alle istituzioni locali, contribuendo così alla lotta all’inquinamento da plastica e rifiuti, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile. La giornata ha visto la partecipazione delle istituzioni e delle associazioni ambientaliste, promuovendo attività a salvaguardia dell’ambiente in un convegno in cui sono alternati momenti di approfondimento tecnico e ambientale a momenti di focus culturale e di innovazione. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che avvicinano le amministrazioni e i cittadini a questioni ambientali fondamentali per la comunità. La mattinata è proseguita poi presso le coste del fiume Cosa, nei pressi della località Schioppo, dove i volontari di Acea Ato 5, coordinati dall’associazione “Schioppo Bene Comune”, hanno dedicato un’intera mattinata alla pulizia del tratto di costa. “Iniziative come quella di oggi rappresentano per Acea Ato 5 e per tutto il Gruppo Acea un pilastro del dialogo con il territorio e un fondamento per una cultura ambientale rivolta alla tutela del nostro territorio con una attenzione alle generazioni future”, ha dichiarato il presidente di Acea Ato 5 Roberto Cocozza

