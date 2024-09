Giornata Mondiale dell’Alzheimer, Rocca: “La Regione al lavoro per migliorare la vita dei pazienti”

«Dolore, impotenza e frustrazione sono i sentimenti che si provano nell’assistere al progressivo infragilirsi dei malati di Alzheimer.

Questo morbo cambia la vita non solo di chi ne soffre, ma impatta pesantemente su tutto il nucleo familiare.

In occasione della Giornata Mondiale, voglio ringraziare tutti gli operatori dei 37 Centri regionali per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze, per la passione con la quale assistono i circa 50 mila cittadini laziali che soffrono di questa patologia.

Continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita di questi pazienti da un lato, rallentando la progressione della malattia con le cure a disposizione, dall’altro continuando ad investire in ricerca e tecnologia per far sì che il futuro abbia il colore della speranza».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

COMUNICATO STAMPA