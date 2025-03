GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: IERI AD ANAGNI CONVEGNO E PREMIAZIONE DEL CONCORSO “PNRR IDRICO: LA SFIDA DELL’ACQUA NEL NOSTRO TERRITORIO”

Ieri, presso la Sala della Ragione del Comune di Anagni, si è tenuta una giornata dedicata al coinvolgimento dei giovani del territorio sul tema cruciale del risparmio idrico, in vista della Giornata mondiale dell’Acqua in programma il prossimo 22 marzo. L’evento, organizzato da Acea ATO 5 in collaborazione con EGATO 5 ed il Comune di Anagni, ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e ragazze provenienti dalle scuole della zona, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. Dopo l’apertura, a cura dell’Egato5, si è passati ad un approfondimento sul risparmio idrico e sulle attività messe in campo da Acea Ato 5 con l’attuazione delle misure previste per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR IDRICO il cui progetto, che coinvolge dieci comuni della provincia di Frosinone, tra cui appunto Anagni, mira a modernizzare e digitalizzare le reti idriche con l’obiettivo di ridurre la dispersione d’acqua. Con un investimento complessivo di oltre 33 milioni di euro, l’iniziativa si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato al settore idrico. Oltre ad Anagni, i Comuni interessati dagli interventi sono Alatri, Cassino, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Frosinone, Pontecorvo, Sora e Veroli, per un totale di 240.000 abitanti serviti. Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono la creazione di distretti idrici su circa 900 km di rete e la riduzione della dispersione idrica del 35% entro marzo 2026. Ad Anagni sono già stati avviati numerosi interventi significativi, tra cui il rinnovamento di oltre 1,6 km di condotte e opere inf rastrutturali in Strada Comunale Madonna di Tufano, Via Ramacchia I Tronco e Via San Francesco Rotabile, con ulteriori lavori previsti su tutto il territorio comunale. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante finanziamento – ha dichiarato Roberto Cocozza, Presidente esecutivo di Acea Ato 5 – per progetti che ci permettono di digitalizzare e modernizzare le inf rastrutture. Con questi fondi, senza ulteriori aggravi tarif fari per l’utenza, stiamo introducendo innovazioni tecnologiche all’avanguardia per perseguire obiettivi strategici in termini di sostenibilità ambientale e tutela della risorsa”. A chiusura della giornata la premiazione dei progetti presentati nell’ambito del concorso “PNRR IDRICO: LA SFIDA DELL’ACQUA NEL NOSTRO TERRITORIO” che ha coinvolto dieci istituti scolastici situati nei comuni della provincia già destinatari dei finanziamenti PNRR. Il concorso ha previsto la realizzazione di un’opera d’arte da parte degli studenti con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’uso parsimonioso dell’acqua e sulla necessità di ridurre gli sprechi. “Sono già diversi anni in realtà – ha concluso Cocozza – che l’azienda promuove convegni e attività di sensibilizzazione nelle scuole, al fine di dif fondere la cultura del risparmio idrico e della sostenibilità. Quest’anno, in particolare, verranno organizzati dieci convegni nelle scuole, incentrati sull’uso razionale dell’acqua e sul progetto Acea Scuola, sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Acea Spa. Gli eventi sul tema proseguiranno per tutto il mese di marzo”.

