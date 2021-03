GIORNATA MONDIALE DEL RICICLO, Fontana (MITE): “Il Ministero della Transizione Ecologica è al lavoro per un Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti”

“Oggi è la giornata mondiale del riciclo, istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, un movimento internazionale che ha come scopo sensibilizzare sull’importanza di dare nuova vita ai prodotti, per non sprecare risorse e aiutare il pianeta. L’idea è utile per promuovere un passaggio da un’economia lineare ad un’economia circolare” afferma la Sottosegretaria alla Transizione ecologica Ilaria Fontana. “Secondo il rapporto Greenitaly 2020, siamo il primo Paese in Europa per il riciclo di rifiuti pro-capite. Recuperiamo il 79% degli scarti prodotti, industriali e urbani, ovvero il doppio rispetto alla media europea. Inoltre, con il recepimento del Pacchetto Economia Circolare, il piano di azione europeo che ha la finalità di accelerare la transizione verso un’economia a forte stampo circolare, l’Italia è chiamata a rispettare i target del 55% entro il 2025, del 60% entro il 2030 e del 65% entro il 2035 di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Entro il 2035 bisognerà anche limitare i rifiuti conferiti in discarica ad un massimo del 10% dei rifiuti prodotti. Nonostante la pandemia abbia fatto crollare i consumi e con questi sono perciò diminuiti del 7% gli imballaggi finiti al riciclo, i consorzi sono riusciti a dare nuova vita all’1% di rifiuti in più rispetto al 2019. Un dato importante che ricorda anche gli altri punti fondamentali che vanno messi in atto: la prevenzione dei rifiuti a monte, le nuove indicazioni UE sull’ecodesign per prodotti più duraturi e soprattutto il diritto alla riparazione. Il

Ministero della Transizione Ecologica

è al lavoro per un Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, che andrà a definire una strategia comune per tutte le Regioni al fine di dotare il territorio delle necessarie infrastrutture connesse al riciclo e alle filiere circolari”, conclude la Sottosegretaria.

COMUNICATO STAMPA