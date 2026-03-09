Giornata Mondiale del Rene 2026: screening gratuiti all’Ospedale “SS. Trinità” di Sora

ospedale ss trinità sora
 In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la ASL di Frosinone aderisce alla campagna internazionale promossa da FIR – Fondazione Italiana del Rene e SIN – Società Italiana di Nefrologia, aprendo le porte del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “SS. Trinità” di Sora per una giornata dedicata alla prevenzione.
La Giornata Mondiale del Rene ha l’obiettivo di informare la popolazione e individuare persone inconsapevoli di avere un problema renale, indirizzandole verso percorsi diagnostico-terapeutici adeguati. Lo slogan di quest’anno, ‘Vicini alle persone, Attenti al pianeta’, richiama anche il tema della sostenibilità: la dialisi, pur essendo un trattamento salvavita, comporta un impatto ambientale significativo in termini di consumo di acqua, energia e materiali.
Giovedì 12 marzodalle 9.00 alle 16.00, presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale ‘SS. Trinità’ di Sora, saranno disponibili screening nefrologici gratuiti: visite, esame urine, misurazione della pressione arteriosa e distribuzione di materiale informativo. I soggetti con esiti positivi saranno indirizzati a controlli specialistici successivi.
Le malattie renali rappresentano una crescente emergenza sanitaria: un adulto su dieci nel mondo ne soffre e, secondo le proiezioni, entro il 2040 saranno la quinta causa di morte globale. In Italia si stima che circa 5 milioni di persone convivano con una malattia renale cronica, una condizione spesso asintomatica e quindi difficile da intercettare senza controlli mirati. L’aumento dell’età media, la diffusione di diabete, ipertensione, obesità e fumo contribuiscono all’incremento dei casi. La diagnosi precoce è fondamentale e può essere effettuata con due semplici esami: creatininemia ed esame delle urine.
“Le malattie renali – spiega il dottor Ernesto Anselmo Cioffi, Responsabile dell’Unità di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “SS. Trinità” di Sora – spesso non danno sintomi nelle fasi iniziali e intercettarle in tempo significa poter intervenire prima, rallentare la progressione e, quando possibile, evitare o ritardare la dialisi. Questa giornata è un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini alla prevenzione e per accompagnare chi ne ha bisogno verso percorsi di cura adeguati. Essere “vicini alle persone e attenti al pianeta” significa prendersi cura della salute, ma anche dell’impatto ambientale dei trattamenti. Invito tutti a partecipare a questa iniziativa gratuita e importante per la propria salute renale”.

