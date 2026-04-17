Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore: a Sora tanti eventi tra fotografia, grafica, editoria, librerie e creatività

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, giovedì 23 aprile 2026, la Biblioteca Comunale di Sora ospiterà “Dentro la copertina”, una giornata dedicata al libro e ai linguaggi che ne accompagnano la vita e la diffusione: fotografia, grafica, editoria, librerie e creatività.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del programma “Sora Città che Legge – La lettura per tutti”, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Centro per il libro e la lettura, e propone un percorso pensato per coinvolgere studenti, giovani e cittadinanza.

La mattina, dalle ore 8.45, sarà riservata agli studenti del Liceo Artistico “A. Valente” di Sora, che parteciperanno a un workshop curato dal fotografo Graziano Panfili, dedicato al rapporto tra fotografia, immagine e copertina editoriale.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.00, la Biblioteca ospiterà uno spazio dedicato a editori e librerie del territorio, per valorizzare le realtà locali impegnate nella diffusione del libro e della lettura.

Alle ore 16.30 si terrà “Disegna il tuo libro”, laboratorio creativo a cura del fumettista Umberto Di Passio, che inviterà i partecipanti a ridisegnare la copertina del proprio libro preferito.

Alle ore 17.30 è in programma l’incontro pubblico con Graziano Panfili, dal titolo “I libri attraverso la fotografia”, aperto alla cittadinanza.

«Con questa iniziativa abbiamo voluto dedicare la Giornata Mondiale del Libro non soltanto alla lettura in senso stretto, ma anche a tutto ciò che ruota intorno al libro come oggetto culturale e creativo: l’immagine, la grafica, la fotografia, il lavoro editoriale e il ruolo delle librerie del territorio. “Dentro la copertina” nasce proprio con l’idea di avvicinare soprattutto i più giovani al libro attraverso linguaggi diversi, capaci di stimolare curiosità, partecipazione e creatività», dichiara Manuela Cerqua, consigliera delegata alla Biblioteca , Museo ed Archivio Strorico del Comune di Sora.

La giornata conferma il ruolo della Biblioteca Comunale di Sora come luogo di incontro, formazione e promozione culturale, aperto al dialogo tra scuola, territorio e comunità.

Le attività pomeridiane sono ad ingresso libero.