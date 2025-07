Giornata Mondiale dei Guardiaparco: il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise celebra i suoi custodi della natura

In occasione della **Giornata Mondiale dei Guardiaparco**, il *Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM)* ha voluto rendere omaggio, attraverso un post ufficiale, a coloro che quotidianamente si impegnano nella tutela di uno degli ecosistemi più preziosi e delicati d’Europa.

Il messaggio, diffuso oggi sui canali ufficiali del Parco, è un sentito ringraziamento ai **28 Guardiaparco** attualmente in servizio, organizzati in **5 ambiti operativi** e **12 Reparti**, che operano con dedizione in un territorio vasto e complesso, estendendo il loro lavoro anche alle aree contigue del PNALM. Un numero esiguo, ammette l’ente stesso, rispetto alla mole crescente di compiti e sfide.

### Nuove sfide, antiche radici

Nel corso degli anni, la figura del Guardiaparco si è evoluta per rispondere a esigenze sempre più articolate. Se un tempo la missione principale era la lotta al bracconaggio e il monitoraggio delle specie protette, oggi si aggiungono la gestione dei flussi turistici – spesso non consapevoli dell’impatto che comportamenti inappropriati possono avere sulla fauna – e l’interazione crescente tra animali selvatici e centri abitati.

Un fenomeno, quest’ultimo, reso possibile dal successo delle politiche di tutela: specie come il **cervo** e, in particolare, l’**orso marsicano**, simbolo del Parco, si mostrano oggi con maggiore frequenza nei pressi dei paesi. Un risultato positivo, che però richiede una costante azione di vigilanza e mediazione da parte dei Guardiaparco per garantire la sicurezza e il rispetto reciproco tra uomini e animali.

### Il ruolo sociale del Guardiaparco

Oltre alla conservazione ambientale, il Servizio di Sorveglianza svolge un ruolo essenziale nel supporto alle attività tradizionali, come la **zootecnia**, garantendo, ad esempio, i sopralluoghi per gli **indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica**. In questo delicato equilibrio tra tutela della biodiversità e attività produttive locali, i Guardiaparco rappresentano l’interfaccia primaria tra istituzioni, comunità e natura.

### Nuove energie per la tutela ambientale

La celebrazione odierna è anche l’occasione per dare il benvenuto a **14 nuovi Guardiaparco Ausiliari**, che a partire da domani, 1° agosto, affiancheranno per 90 giorni il personale di sorveglianza. Un’iniezione di energia, entusiasmo e competenze che – si legge nel post – unisce «professionalità mature con il coraggio di giovani che credono ancora nella tutela del nostro incredibile patrimonio naturale».

Con una foto d’autore firmata **Jacopo Ursitti e Camilla Soldati/Lifegate**, l’ente chiude il messaggio con un augurio sincero alle nuove leve e con un invito implicito alla consapevolezza: la natura ha bisogno di custodi, e questi custodi – troppo spesso invisibili – meritano di essere conosciuti, sostenuti e celebrati.

