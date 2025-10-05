GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI, GRAZIE A CHI OGNI GIORNO SEMINA CONOSCENZA E LIBERTÀ

Il gruppo “Tu Protagonista – Enzo Perciballi Sindaco – Per Boville” rivolge un sentito augurio a tutte le insegnanti e gli insegnanti, con un pensiero speciale a chi opera quotidianamente nelle scuole di Boville Ernica, contribuendo con passione alla crescita culturale e umana delle nuove generazioni.

La Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall’UNESCO, ricorda a tutti l’enorme valore di una professione tanto delicata quanto fondamentale: insegnare non è solo trasmettere nozioni, ma aiutare a pensare, a conoscere, a crescere.

«L’educazione è la base dell’autodeterminazione degli individui – dichiara il già sindaco Enzo Perciballi –. E il compito dei docenti è tra i più nobili: guidare bambini e ragazzi alla scoperta del sapere, formando cittadini liberi, consapevoli e responsabili. È a loro che dobbiamo molto del nostro futuro».

In una società sempre più complessa e frenetica, il ruolo dei docenti si arricchisce di nuove sfide: educare al rispetto, al dialogo, alla cittadinanza attiva, restando saldi nella missione di promuovere la cultura come strumento di libertà.

Il gruppo Tu Protagonista esprime gratitudine e vicinanza al mondo della scuola, rinnovando l’impegno a sostenere con concretezza le politiche educative e a valorizzare chi ogni giorno sceglie di costruire futuro, dentro e fuori dall’aula.