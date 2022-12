Giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità, Fascina: “Bisogna fare di più”

“Il prossimo 3 dicembre sarà la Giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio e delegato Fipic Lazio – Questa ricorrenza intende promuovere i diritti dei cittadini diversamente abili garantendogli una vita dignitosa, una istruzione qualificata, un’assistenza sanitaria continua, un lavoro e una propria autonomia. Un accesso equo e senza ostacoli in ogni settore della società, un’inclusione totale in ambito economico e politico, l’abolizione di ogni barriera architettonica. Sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di agevolare uno sviluppo inclusivo e sostenibile è fondamentale. Come del resto trasmettere a tutti il valore dell’individuo in quanto tale. Bisogna fare di più, dobbiamo concentrare risorse ed energie innescando un processo di cambiamento e di sviluppo. Solo così potremo contribuire alla costruzione di un mondo accessibile a tutti”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati