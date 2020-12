Giornata Internazionale della montagna, Sen. Rufa: “Qualcosa finora si è fatto per la montagna, ma molto si deve ancora fare”.

Si celebra oggi la Giornata Internazionale della montagna, quale ricorrenza istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite per ricordare al mondo l’importanza dell’ambiente montano nel ciclo della vita, infatti la tutela della biodiversità è il tema della Giornata internazionale della montagna 2020, per riflettere su come arginare le minacce che incombono su alcuni dei paesaggi più spettacolari al mondo. Ma parlare di montagna, vuol dire anche parlare dei tanti e numerosi piccoli centri di montagna, che rappresentano una ricchezza di storia, traduzioni, cultura, un tesoro da salvaguardare e promuovere. “La promozione dello sviluppo delle zone montane costituisce un impegno sancito dall’articolo 44 della nostra Carta costituzionale –sottolinea il Senatore della Lega Gianfranco Rufa- Sono la cassaforte dei tesori italiani, dove si mantengono ancora vive le tradizioni più antiche, dove si tramandano le storie e i dialetti e dove si coltivano e si valorizzano quasi tutti i prodotti tipici. I tanti piccoli paesi di montagna, sono purtroppo sottoposti allo spopolamento che resta costante, a causa dei disagi quotidiani e la carenza di assistenza e infrastrutture che finiscono per rendere la vita molto più difficile. Per questo è fondamentale, una forte azione, per fermare lo spopolamento e rendere più efficienti i servizi carenti. La montagna ed i suoi piccoli paesi, rappresentano un’Italia fatta di tanti piccoli paesi prima che di città, è proprio nei paesi che si conserva e spesso si genera autentica cultura, un mondo ricolmo di infinite storie, a volte meravigliose, altre volte tragiche ma sempre traboccanti di vitalità vera e inimitabile. Se perdessimo tutto questo, se abbandonassimo la montagna ed i tanti piccoli paesi montani, significherebbe svuotare il nostro Paese del suo midollo vitale. Qualcosa finora si è fatto per la montagna, ma molto si deve ancora fare”.

