Giornata internazionale del cane: gli auguri di Forze Armate e dell’ordine ai colleghi a quattro zampe

Si festeggia oggi la giornata internazionale del cane e anche Forze Armate e forze dell’ordine celebrano i loro “colleghi” a quattro zampe. La polizia di Stato lo fa dedicando un post sui social allo splendido Amper, pastore tedesco antidroga della questura di Firenze, che va in pensione e si godrà il meritato riposo con Marco, il suo inseparabile conduttore. Un fiuto eccezionale quello di Amper, che lo ha reso protagonista di tanti ritrovamenti di droga. Quello che lo ha reso famoso è avvenuto nel 2018, quando nel porto di Livorno fiutò, in un container pieno di ananas provenienti dall’America centrale, 215 chili di cocaina.

«Per noi sono amici e spesso anche colleghi che ci supportano nelle attività operative quotidiane e, come tali, ci prendiamo cura l’uno dell’altro in un lavoro di squadra basato sulla fiducia.Fate come noi, prendetevi cura del vostro amico a 4 zampe e non abbandonatelo!», scrivono i carabinieri su Facebook.

«Oggi, in occasione della giornata mondiale del cane, non potevamo dimenticarci dei nostri colleghi a quattro zampe che ci supportano in numerose attività in Italia e all’estero», ricorda l’Esercito.

L’Aeronautica Militare ha scelto invece la foto del collega a 4 zampe Filiph che non ha resistito a mettersi in posa davanti al velivolo di 5ª generazione F-35 per una foto ricordo.

Fonte il Mattino