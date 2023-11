Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Ogni bambino/a ha diritto di essere protetto dalla guerra”

L’Amministrazione Comunale partecipa alla ricorrenza illuminando un monumento di blu e donando un libro ad ogni plesso scolastico. Il sindaco Perciballi e l’assessore alla Cultura Fratarcangeli: “Ogni nostro concittadino giovanissimo ha diritto a un ambiente sicuro, all’istruzione e al rispetto dei propri diritti fondamentali”

Il 20 novembre 2023, il Comune di Boville Ernica, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, si unisce alla celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La ricorrenza, infatti, rappresenta un’occasione speciale per ribadire l’impegno nell’assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di ogni bambino e adolescente.

“Un monumento del nostro territorio è stato illuminato di blu, simbolo universale di solidarietà per l’infanzia, come gesto tangibile di sostegno e consapevolezza nei confronti dei diritti dei più piccoli” spiegano in una nota il sindaco, Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Anna Maria Fratarcangeli.

Inoltre, l’assessore all’Istruzione e il primo cittadino stanno portando avanti anche un’altra iniziativa particolare: la donazione di un libro a ciascun plesso scolastico del territorio. “Questo progetto mira a promuovere la cultura e il piacere della lettura tra i giovani, stimolando la crescita intellettuale e sensibilizzando sulle tematiche legate ai diritti dell’infanzia” spiegano al proposito.

Le attività di donazione dei libri si svolgeranno nei vari plessi scolastici del Comune, coinvolgendo gli studenti in un momento di condivisione e riflessione sui diritti che li tutelano.

Concludono Perciballi e Fratarcangeli: “La celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è per noi un momento di riflessione profonda sulle responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Ogni bambino ha diritto a un ambiente sicuro, all’istruzione e al rispetto dei propri diritti fondamentali. Con le iniziative intraprese, vogliamo contribuire a diffondere la consapevolezza su questi temi cruciali e a promuovere una cultura di rispetto e tutela dell’infanzia”.

L’Amministrazione comunale di Boville Ernica invita la cittadinanza, in particolare le famiglie, a condividere attivamente queste iniziative con i figli, e sottolinea l’importanza di costruire un futuro in cui i diritti dei più giovani siano sempre al centro delle attenzioni.

COMUNICATO STAMPA