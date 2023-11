Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, Sora organizza flash mob

Domenica 3 dicembre 2023 si celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La Città di Sora aderisce al flash mob “SORA ABBRACCIA” che si terrà alle ore 12, in Piazza Santa Restituta. Un evento per sottolineare l’urgenza di abbattere le barriere, non solo architettoniche ma, soprattutto, culturali e sociali e favorire una piena integrazione. Il flash mob è un’iniziativa che vuole coinvolgere tutti i cittadini e le istituzioni. Una società ricca, positiva per tutti è quella che rimuove gli ostacoli al pieno sviluppo di ogni persona, in particolare di quelle più vulnerabili. Le città che aderiscono al flash mob sono: Sora, Cassino, Formia ed Atina. Ecco la coreografia che balleremo: https://youtu.be/lNHBScAAVnM?feature=shared Tutti possono partecipare a “SORA ABBRACCIA”! Piazza Santa Restituta ci aspetta per lanciare, insieme, un messaggio di solidarietà, speranza ed integrazione.

